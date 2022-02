Manchester United : Frank Leboeuf envoie Cristiano Ronaldo à la retraite !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Encore un match décevant pour Cristiano Ronaldo et Manchester United, cet après-midi contre Watford (0-0). Le Théâtre des Rêves est devenu celui des cauchemars pour le quintuple Ballon d'Or, qui ne parvient pas à redonner son lustre aux Red Devils. Cela lui vaut évidemment un florilège de critiques, dont celles de Frank Leboeuf qui, après avoir fracassé Kurt Zouma pour avoir frappé son chat, s'est payé le Portugais sur ESPN.

"Vous savez quoi ? Je crois qu'il arrive un moment où tu dois te demander "Qu'est-ce que je fais de ma vie et de ma carrière ?". Et peut-être qu'il est temps pour Cristiano Ronaldo, à la fin de sa carrière, de se poser cette question et d'avoir une discussion avec lui-même, et peut-être sa famille, pour savoir ce qu'il doit faire pour la fin de sa carrière, s'il y a un futur dans sa carrière. Je ne veux pas regarder Ronaldo et avoir pitié parce qu'il a été au top pendant tellement longtemps. Je ne veux pas qu'il soit un joueur normal. Il a été exceptionnel pendant si longtemps. Je préfère qu'il s'arrête au sommet plutôt que d'essayer de jouer deux ou trois ans sans être le joueur qu'il a été."

#BOOMchallenge



Former Chelsea Defender Sends Retirement Advice To Cristiano Ronaldo As His Form Keeps Dropping!

Congrats https://t.co/G0Ee3w0jBN — Football Bests (@FootballBests96) February 26, 2022