Manchester United : Georgina Rodriguez, Madame CR7, au cœur d'une nouvelle polémique !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le 27 janvier dernier sortait sur Netflix un documentaire en 6 épisodes sur la vie de rêve de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Un moment d'intimité rare avec la compagne du Portugais où celle-ci se dévoile au grand public dans sa vie de tous les jours.

Si les épisodes dévoilent une Georgina très ouverte à son public, mère aimante et passionnée de mode, « Soy Georgina » n'est également pas épargné par les polémiques. En cause ? Plusieurs infractions surréalistes à la sécurité routière lors des voyages de la belle Hispano-argentine.

Des experts de la sécurité routière étonnés par l'attitude de Georgina

Comme le rapporte SPORT, la marque spécialisée dans la sécurité routière RiveKids a analysé les attitudes de Georgina Rodriguez lorsqu'elle voyage avec ses enfants... Et le résultat est désastreux, José Lagunar, PDG de la marque parlant même des « comportements les plus imprudents dans un véhicule ». « La plateforme de divertissement Netflix décrit Georgina Rodríguez comme la mère, l'influenceuse, la femme d'affaires et la partenaire du footballeur populaire Cristiano Ronaldo. Nous ne doutons pas que Georgina puisse être une bonne femme d'affaires, mais ce qui est surprenant, c'est que Netflix la présente comme un exemple de mère et d'influenceuse, lorsqu'elle porte sa fille de 4 ans dans le siège enfant sans aucun type de retenue ( sans harnais), et un autre mineur sans ceinture de sécurité. Sûrement par ignorance, Georgina montre avec ces scènes un comportement très irresponsable et un terrible exemple de sécurité routière pour toutes les familles qui regardent le documentaire », a-t-il notamment expliqué, horifié face au modèle qu'elle représente auprès de ses millions de Followers sur les réseaux sociaux.