Manchester United : gros coup dur pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est un joueur hors du commun. Le Portugais, formé au Sporting Portugal, a aussi de nombreux projets professionnels en dehors du football. Le natif de Funchal possède de nombreuses propriétés à travers le monde. Parmi ses propriétés, une d’entre elle a été une mauvaise affaire pour le joueur de Manchester United.

En effet, Cristiano Ronaldo a acheté en 2015 un appartement au sein de la Trump Tower, de New York, pour une somme aux alentours des 16 millions d’euros. Le New York Post rapporte que l’ancien joueur du Real Madrid vient de vendre cet appartement pour 6.3 millions d’euros.

Il s'agirait donc d'une grosse perte de 10 millions d’euros dans la transaction de cet appartement, qualifié de "pire investissement de la vie de Cristiano Ronaldo" par le média américain. Mercredi, le joueur de 37 ans aura tout le loisir de se venger devant l'Atlético Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h).

Very important Premier League win before we change our focus to the Champions League and head to Madrid. Back on track! We stand United!💪🏽 pic.twitter.com/1H6mrVqTt2