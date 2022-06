Manchester United : grosse frayeur pour Cristiano Ronaldo, 2 M€ partis en fumée !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Cristiano Ronaldo dispose de nombreux employés qui travaillent pour le bien-être de la légende portugaise. L’un d’entre eux conduisait la Bugatti Veyron de CR7 et a crashé le véhicule estimé à plus de 2 millions d’euros aux alentours de 11 heures du côté de Majorque.

Ronaldo n’était pas dans l’habitacle à ce moment là et son employé s’en sort indemne mais nul doute que le buteur a dû se faire une belle frayeur alors qu’il voulait affréter ses deux Bugatti vers sa destination de vacances en Espagne. Comme on peut le constater, avec Ronaldo, tant qu’il n’y a pas de dégâts physiques tout va bien puisqu’un autre bolide arrive.

On ne se fait pas de soucis pour lui, en ce qui concerne sa Bugatti, les réparations ne devraient pas poser problèmes pour le quintuple Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo 's Bugatti Veyron suffered an accident on Monday morning in Mallorca. Apparently Cristiano was not inside the vehicle. [@UHmallorca] #mufc pic.twitter.com/WtG5crWWsd