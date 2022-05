Manchester United : José Mourinho et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

On a d'abord cru à une blague, balancée par un supporter sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est une information sérieuse, émise par le quotidien italien Il Messaggero : les propriétaires américains de l'AS Roma voudraient frapper un très gros coup sur le marché des transferts cet été, afin d'accompagner la montée en puissance de leur équipe sous l'impulsion de José Mourinho, matérialisée par la victoire en Europa League Conférence face au Feyenoord Rotterdam (1-0) mercredi. Pour cela, ils rêveraient de Paulo Dybala, libre depuis la fin de son contrat à la Juventus Turin, ou de... Cristiano Ronaldo !

L'attaquant de 37 ans, qui songerait à quitter Manchester United, où il ne reconnaît plus la machine à broyer ses adversaires de ses débuts, semble pourtant hors de portée des Giallorossi à tous les niveaux. Sans oublier un point crucial : sa collaboration avec José Mourinho au Real Madrid, entre 2010 et 2013, s'était très mal terminée. L'attaquant avait refusé de parler à l'entraîneur pendant des mois, malgré les efforts de Jorge Mendes pour les rabibocher. Ça semble donc un peu trop gros pour être vrai. Mais qui aurait pu imaginer voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone il y a un an ?

Pour résumer Un quotidien italien assure que les propriétaires de l'AS Roma songeraient à recruter Cristiano Ronaldo pour l'adjoindre à l'équipe de José Mourinho, victorieuse de l'Europa League Conférence mercredi face au Feyenoord Rotterdam (1-0).

Raphaël Nouet

Rédacteur