Manchester United : l'émouvant message de Cristiano Ronaldo après la disparition de la Reine Elizabeth II

Il n'y aura pas de matches de Premier League ce week-end. En cause, comme vous le savez, un hommage à la reine Elizabeth II, décédée hier. Et de toute évidence, l'attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a été touché par sa disparition. Lui qui a passé tant de temps outre-Manche et qui sait bien ce que la Reine représentait pour son peuple.

Il a donc publié un message sur Instagram. "Sept années de ma carrière ont été jouées en Premier League, ce qui en fait ma huitième saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j'ai ressenti l'amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine, et l'importance que Sa Majesté avait et aura toujours pour le peuple britannique. Je rends hommage à sa mémoire et je pleure cette perte irremplaçable avec le pays que j'ai appris à appeler mon foyer, a ajouté l'attaquant portugais. Mes pensées et mes prières vont à la famille royale."