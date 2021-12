Manchester United : la belle action de Cristiano Ronaldo en direction de l'Espagne

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le 19 septembre, la France vivait une fin d'été radieuse, une journée de championnat mouvementée avec un derby Lens-Lille agrémenté de bagarres entre ultras. L'île de La Palma, elle, connaissait une éruption volcanique… qui ne s'est plus arrêtée depuis ! Cela fait désormais trois mois et les conséquences sont dramatiques pour la population locale. Certaines maisons ont été ensevelies sous les cendres, contraignant les habitants à aller vivre ailleurs.

Très proche de l'Espagne, où il a vécu pendant neuf ans durant son passage au Real Madrid, Cristiano Ronaldo se sent d'autant plus concerné par la situation de La Palma que son île natale de Madère n'est pas si loin (moins de 500 km). Il a donc décidé de faire un geste en faveur des sinistrés. Le 24 décembre, il mettra aux enchères un maillot du Portugal à son nom. Tous les fonds seront reversés aux habitants de La Palma. Sur Instagram, il a écrit : « Même la force d'un volcan ne peut vaincre La Palma, tout mon soutien à la belle île ». La classe.

Cristiano Ronaldo puts signed Portugal No 7 shirt up for charity auction in aid of La Palma evacuees https://t.co/OKheLk4cad