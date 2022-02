Manchester United : la confidence qui met fin à tout déclin de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

Cristiano Ronaldo (37 ans) a connu de nombreux entraîneurs au cours de sa carrière. À chaque fois, il les a impressionnés par sa détermination et son dévouement à son métier. L’un d’entre eux a mis fin à tout doute de déclin du portugais.

Pour le Daily Mail, Luis Felipe Scolari, l'homme qui a lancé Cristiano Ronaldo avec l'équipe du Portugal, a loué les qualités de son ancien joueur : « C’est une machine à buts. Et c'est un gars fantastique. Je l'ai vu au Sporting en 2003 avec une passion et une puissance incroyable. Et aujourd'hui, il a encore plus d'ambitions qu'au début de sa carrière. C'est une personne formidable. »

Un dévouement impressionnant

« Il est le plus concentré qui subordonne tout au sport. Il n'est peut-être pas le plus talentueux. Le talent n'est pas la première vertu qui vient à l'esprit quand on pense à Ronaldo. Mais c'est le dévouement qui fait de lui ce qu'il est. C'est la première chose à laquelle je pense chez lui » a poursuivi l’ancien sélectionneur des deux “Seleção“.