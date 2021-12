Manchester United : la date de sortie du documentaire sur Georgina Rodriguez dévoilée

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Vous l'attendiez, le voici : le documentaire de Netflix sur Georgina Rodriguez a enfin une date de diffusion. La plate-forme de streaming l'a dévoilée ce mercredi à travers un teaser dans lequel on voit la compagne de Cristiano Ronaldo dans une tenue de soirée prendre des dizaines et des dizaines de poses devant son prénom écrit en lettres énormes. Elle conclue en disant "Beaucoup connaissent mon nom, mais peu savent qui je suis", clin d'œil à l'appui.

La bande-annonce se termine par la date du jeudi 27 janvier 2022, date à laquelle on pourra donc tout savoir sur l'Hispano-Argentine. La vie et l'œuvre de la mannequin au passé familial assez compliqué et qui travaillait dans une boutique de mode de Madrid quand elle a croisé Cristiano Ronaldo pour la première fois n'aura donc bientôt plus de secret pour personne !

Cristiano Ronaldo's Partner Georgina Rodriguez Gets Premiere Date for Her Netflix Reality Show https://t.co/vfhn4bz6Wt via @Yahoo — LANCE ROMANCE (@REAL_LROMANCE) December 22, 2021