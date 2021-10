Manchester United : la dernière petite folie de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Après avoir quitté Manchester United à l'été 2009 pour rejoindre le Real Madrid puis la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a fait son retour cet été chez les Red Devils. Pour récupérer au mieux après chaque match et maintenir son niveau de performance, la star portugaise utilise la cryothérapie depuis 2013.

Et selon les informations du Sun, CR7 aurait rapatrié sa salle de cryothérapie de Turin à Manchester. Cela lui aurait coûté 58 000 euros. Cette machine, qui peut atteindre -200 degrés, permet de soigner une inflammation, de calmer les douleurs, d'éliminer les graisses ou de stimuler la circulation sanguine par le froid.

