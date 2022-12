Manchester United : la sortie musclée de ten Hag sur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Attendu, forcément. Pour savoir si Manchester United avait bien digéré la trêve internationale. Et savoir si l'après Cristiano Ronaldo n'allait pas empoisonner l'hiver des Red Devils. De toute évidence, pas pour le moment. Car au même titre que Liverpool, Arsenal et Chelsea, Manchester United n'a pas manqué ses retrouvailles avec la Premier League et a facilement battu Nottingham Forest trois buts à zéro grâce à des réalisations de Marcus Rashford, Anthony Martial et Fred.

Au terme de la rencontre, l'entraîneur, Erik ten Hag, y a été de son petit commentaire. Sur sa formation et sur le Portugais. "L’équipe s’est concentrée sur le retour de la Premier League. Tout ce que je vois, c’est une équipe affamée. Je ne regarde pas en arrière, seulement vers l’avenir. Il a choisi de dire au revoir, il ne fait plus partie de l’équipe."

Clair.