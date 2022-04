Manchester United : le foot portugais changé à jamais grâce à Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Des hommages, Cristiano Ronaldo en a reçus des centaines voire des milliers depuis le début de sa carrière. Mais celui que lui a rendu son compatriote Manuel Fernandes lors d'une interview au site Goal est vraiment spécial. Car pour l'ancien joueur d'Everton et Portsmouth, qui termine sa carrière à Chypre à 36 ans, le quintuple Ballon d'Or a tout simplement changé la mentalité du foot portugais.

"Il a eu une influence très positive sur tous les joueurs portugais"

"A la base, c'était un dribbleur. Et un jour, j'ai vu combien il avait changé. On avait joué à Old Trafford avec Portsmouth et perdu 0-3. Soudainement, son jeu était devenu vertical, avec ou sans le ballon. Au départ, il ne jouait qu'avec le ballon dans les pieds. Mais en très peu de temps, il s'est considérablement amélioré. C'était impressionnant à voir. Je pense qu'il a déteint sur tous les joueurs. Je ne dis pas qu'avant, nous n'avions pas envie de gagner. Mais lui a montré aux autres que pour y arriver, tu dois faire quelque chose en plus qui fera gagner ton équipe."

"C'est facile de dire "Je veux gagner" mais est-ce que tu donnes quelque chose en plus pour y arriver ? Et que sera ce quelque chose ? Cristiano a montré que si tu fais tout ce que tu peux, alors tu peux atteindre un autre niveau et réaliser des choses incroyables. Il a eu une influence très positive sur tous les joueurs portugais."

An interview with former Benfica and Portugal (and Everton) midfielder Manuel Fernandes about 2006, Cristiano Ronaldo, coming to England and why Liverpool are on "a different level" right now.#LFC #EFC #UCL https://t.co/oq2qEoyhz0 — Neil Jones (@neiljonesgoal) April 5, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain portugais Manuel Fernandes ne tarit pas d'éloges à l'égard d'un Cristiano Ronaldo qui, selon lui, a changé la mentalité lusitanienne à jamais par sa volonté incessante de gagner, même le moindre match.

Raphaël Nouet

Rédacteur