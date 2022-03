Manchester United : le message offensif de Cristiano Ronaldo après son record historique

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

On le disait fini, il répond en claquant un triplé. Comme toujours quand on titille son orgueil, Cristiano Ronaldo a remis les pendules à l'heure. C'était hier, contre Tottenham (3-2), à qui il a inscrit un triplé. Cerise sur le gâteau, il a dépassé l'Austro-Tchèque Joszek Bican, devenant le meilleur buteur de l'histoire du football avec 807 réalisations (Pelé a dépassé les mille grâce aux nombreux matches amicaux qu'il disputait avec Santos).

Forcément ravi par la tournure des événements, le Portugais a fait passer un message plein d'ambition sur Instagram : "Incroyablement heureux après mon premier triplé depuis mon retour à Old Trafford ! Rien ne peut surpasser le sentiment d'être de retour sur le terrain et d'aider son équipe avec des buts et des efforts. Nous avons prouvé une fois de plus que nous pouvons vaincre n'importe quelle équipe, n'importe quand, à la condition que nous travaillons dur et restions unis. Il n'y a pas de limite pour Manchester United ! Allez les Red Devils !". L'Atlético Madrid, adversaire de MU mardi en 8es de finale retour de la Champions League, est prévenu !