Manchester United : le message touchant de la sœur de Cristiano Ronaldo aux supporters de Liverpool

L'hommage rendu par Anfield Road hier soir à la 7e minute du match Liverpool-Manchester United (4-0) a fait le tour de la planète. Voir les supporters des Reds apporter leur soutien à un Red Devil, fut-il Cristiano Ronaldo, était déjà un événement en soi. Mais qu'il se traduise par une standing ovation aussi impressionnante accompagnée d'un vibrant You'll Never Walk Alone l'a rendu unique. Comme le LFC, finalement.

Et c'est peu dire que ce moment est allé droit au cœur de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez et leur famille. Si les deux époux, qui ont perdu l'un de leurs jumeaux lundi pendant l'accouchement, n'ont pas réagi, la sœur du quintuple Ballon d'Or, Elma Aveiro, ne s'est pas privée sur son compte Instagram : "Merci pour ça, Liverpool. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait aujourd'hui". Classe et respect de part et d'autres : de quoi se réconcilier avec le monde du football ! Cristiano Ronaldo a fait son retour à l'entraînement ce mercredi.

Cristiano Ronaldo's sister thanks Liverpool for their show of support ❤️ pic.twitter.com/YeJFcEtnQx — GOAL (@goal) April 20, 2022

Pour résumer Malgré l'immense rivalité qui les oppose à Manchester United, les supporters de Liverpool ont rendu un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo hier soir après le drame qui les a touchés avec Georgina Rodriguez. Ce que la sœur du champion a apprécié.

Raphaël Nouet

Rédacteur