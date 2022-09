Manchester United, PSG : le nouveau partenaire de Cristiano Ronaldo est un fan assumé de Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ce dimanche, le leader de la Premier League, Arsenal, va passer un sérieux test sur la pelouse de Manchester United, qui s'est bien remis d'un départ cataclysmique. Les Red Devils seront d'autant plus chauds que leur dernière recrue, le Brésilien Antony, débauché de l'Ajax Amsterdam pour 100 M€, devrait débuter. Cristiano Ronaldo, lui, devrait être sur le banc. D'après le Sun, Erik ten Hag l'a prévenu qu'il allait le cirer pendant un moment, vu qu'il n'a pas pris part à la préparation d'avant-saison en Asie... Ce statut de remplaçant constitue en soi une humiliation pour le fier Portugais. Mais ce n'est pas la seule. En effet, son nouveau coéquipier brésilien est un fan déclaré de Lionel Messi. Les médias anglais se sont faits une joie de ressortir une vidéo de lui du temps où il jouait à l'Ajax dans laquelle il lui est demandé s'il préfère Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Sans hésiter, il répond "Messi" avant de détailler la raison de son choix. CR7 appréciera... Cristiano Ronaldo or Lionel Messi? Manchester United new signing Antony gives clear answer https://t.co/FwDJIhDetY — Xuenou (@xuenou) September 4, 2022

Pour résumer Ce dimanche, le Brésilien Antony devrait faire ses grands débuts pour Manchester United, opposé à Arsenal à Old Trafford. Le Brésilien ne cache pas son admiration pour Lionel Messi, lui qui partage désormais le vestiaire de Cristiano Ronaldo...

Raphaël Nouet

Rédacteur

