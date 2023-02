Manchester United : le traitement infligé à Cristiano Ronaldo a fait halluciner ses ex-coéquipiers

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Maintenant que Cristiano Ronaldo est parti loin de Manchester United, les langues vont commencer à se délier concernant son année et demie passée chez les Red Devils, qui s'est conclue de façon indigne, pour le joueur comme pour le club. Hier, sur BT Sport, son compatriote Bruno Fernandes a commencé à lâcher quelques indices en affirmant qu'Erik ten Hag avait voulu affirmer son autorité en sanctionnant n'importe quel joueur au moindre écart, qu'il s'agisse d'une star ou pas. Ce qui tend à démontrer que le grand professionnel qu'est CR7 ne l'a pas toujours été lors des derniers temps en Angleterre...

« Tout le monde se demandait : "Il va le faire ou pas ? Si un grand joueur ne fait pas ce qu’il veut, est-ce qu’il va le démonter ?". Et il l’a fait plusieurs fois, avec Cristiano (Ronaldo), Jadon (Sancho) et Marcus (Rashford). Marcus avait envie de jouer mais il a accepté. Il est entré en jeu, il a marqué et nous avons gagné. À la fin, il a ri avec l’entraîneur. Marcus était probablement dans sa meilleure forme avant ce match contre les Wolves, il a fait quelque chose de mal et le manager l’a sorti. Dans un premier temps, nous avons pensé : "C’est notre joueur principal, nous avons besoin de lui". Mais dans un deuxième temps, j’étais assis avec David (De Gea) et j’ai dit: "C’est comme ça que ça doit être, parce que sinon, les plus jeunes vont penser : "S’il ne leur fait rien, il ne me fera rien non plus". »