Manchester United : le triplé de Ronaldo va coûter cher aux Red Devils

Zapping But! Football Club

Vingt buts au moins dans une saison pour la 16e saison consécutive, premier joueur de 36 ans à inscrire 15 buts en Premier League, 50e triplé en carrière... Cristiano Ronaldo a battu plusieurs records hier grâce à son coup du chapeau contre Norwich (3-2). Mais le quintuple Ballon d'Or a également bien rempli son compte en banque grâce à une clause dans son contrat révélée par The Sun.

Celle-ci prévoyait une prime de 900.000€ dans le cas où l'attaquant atteindrait la barre des 20 réalisations en Premier League cette saison. Ce qui a été chose faite dès son deuxième but face aux Canaries. Et ce n'est pas tout. Une autre clause stipulait qu'une prime de 120.000€ lui serait versée après chaque but inscrit après avoir dépassé cette fameuse barre des 20 réalisations. Ce qui fait qu'en un après-midi réussi, Cristiano Ronaldo est devenu millionnaire !

Plus d'un million d'euros pour CR7 grâce à son tripléhttps://t.co/OlgRUfGHMo — Foot Mercato (@footmercato) April 17, 2022

Pour résumer Des clauses prévues dans son contrat font que Cristiano Ronaldo va toucher plus d'un million d'euros de la part de Manchester United grâce au triplé inscrit contre Norwich (3-2) hier. Et chaque nouveau but lui offrira un gros chèque.

Raphaël Nouet

Rédacteur