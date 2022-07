Manchester United - Mercato : coup de théâtre pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo, dont le nom est associé à Chelsea, au Bayern Munich ou encore à l'AS Roma, voudrait quitter le club mancunien.

En effet, selon les informations du Times, la star portugaise aurait demandé à être autorisé à partir si ses dirigeants reçoivent une offre satisfaisante lors de ce mercato estival. Le joueur de 37 ans serait motivé par son désir de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui ne sera pas le cas avec les Red Devils. Rappelons qu'un membre de la direction de Manchester United a confié la semaine dernière à la BBC que Cristiano Ronaldo n'était pas à vendre et qu'il serait toujours un joueur des Red Devils la saison prochaine.

