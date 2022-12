Manchester United - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Actuellement à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Cristiano Ronaldo s’apprête à défier la Suisse avec le Portugal en 8es de finale de la compétition. Libre depuis sa rupture de contrat avec Manchester United, CR7 est sur les tablettes de nombreux clubs qui aimeraient le signer. Depuis quelques temps, des rumeurs évoquent une possible signature de la star portugaise en Arabie saoudite du côté d’Al-Nassr. Marca va plus loin en annonçant que le joueur va signer dans le club saoudien avec un salaire astronomique dès janvier.

200 millions d’euros par an, c’est le salaire que percevrait le quintuple Ballon d’Or à Al-Nassr. Cependant à l’heure actuelle, Fabrizio Romano annonce sur Twitter qu’il n’y a pas un accord entre les différentes parties, « Rien n’est fait ni signé ou décidé. CR7 est concentré sur la Coupe du monde. », a lâché le journaliste Italien spécialiste du marché des transferts. L’avenir du Portugais devrait être connu au mois de janvier et Cristiano Ronaldo pourrait encore surprendre tout le monde, un dossier à suivre.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo



Almost €200m per season until 2025.



But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.



Nothing done/signed or decided.



Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N