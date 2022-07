Manchester United - Mercato : coup dur pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

C'est l'un des sujets forts de ce mercato estival. Une question pour le moment sans réponse : Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Manchester United ? Depuis l'arrivée à MU du nouvel entraîneur Erik ten Hag, il semblait qu'on ne comptait plus sur l'attaquant portugais. Et ce dernier n'a jamais démenti les rumeurs de départ.

Problème, du moins si l'on se fie aux informations du quotidien anglais, The Telegraph, ManU n'a à cette heure aucune intention de laisser filer CR7. Et est même décidé à le voir honorer sa seconde année de contrat en Premier League. Autre précision, et elle est de taille, donnée par le média, aucune offre ne serait parvenue à cette heure aux dirigeants de Manchester pour racheter la dernière année de contrat de Ronaldo.

Est-ce la réalité ? On devrait rapidement être fixé.

Pour résumer L'attaquant portugais de Manchester United, Cristiano Ronaldo, va-t-il quitter les Red Devils de Manchester United dans les prochains jours ? Rien n'est moins sûr. Il semblerait que le club mancunien soit bien décidé à lui fermer la porte tout au long du mercato estival.

Benjamin Danet

Rédacteur

