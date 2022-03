Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo peine à être régulier et ne parvient pas à être assez décisif avec Manchester United. En 2022, CR7 n’a inscrit qu’un seul but toutes compétitions confondues et son avenir au sein du club semble de plus en plus incertain. L’ancien joueur du Real aurait même tranché sur son avenir.

Selon “The Sun“, CR7 a fait son choix et veut s'en aller dès cet été. Le portugais serait notamment en désaccord total avec le coach Rangnick, qui n'a pas le niveau pour coacher les Mancuniens selon lui. Toujours selon le média britannique, Cristiano Ronaldo aurait multiplié les réunions de crise avec son agent Jorge Mendes pour trouver une porte de sortie.

Getting ready for the return of the biggest club competition in the world. Let’s go! 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/Z31aUAio40 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2022