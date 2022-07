Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo dément un retour dans l'un de ses anciens clubs

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? L’avenir du buteur portugais à Manchester United semble très incertain et le principal intéressé souhaite quitter le club lors du mercato estival. Cependant, le quintuple ballon d’or manque de prétendants et pourrait ne trouver aucune porte de sortie cet été. À un an de la fin de son contrat, il pourrait donc faire la saison à Manchester et partir libre, en 2023. Récemment, il a démenti un retour dans l’un de ses anciens clubs.

Le Sporting c’est non !

Le média portugais “SportTV“ a annoncé que le Sporting Portugal était en négociation avec Manchester United pour le prêt de Cristiano Ronaldo. Cependant, ce dernier a nié cette rumeur en commentant un post Instagram : « Fake » a écrit CR7.

La priorité du portugais est de rejoindre un club qui se battre pour remporter la Ligue des Champions et l’idée de rester à Manchester n’est pas écartée.