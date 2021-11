Manchester United – Mercato : Cristiano Ronaldo poussé vers la sortie par Rangnick ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ralf Rangnick se serait-il mis involontairement dans l’embarras ? En tout cas, une déclaration d’il y a 5 ans du nouvel entraîneur de Manchester United. En 2016, Ralf Rangnick avait indiqué que Cristiano Ronaldo, alors âgé de 30 ans, était « trop vieux » pour jouer. Désormais, le portugais a 36 ans et est entraîné par celui qui jugeait quintuple ballon d'or comme un joueur de la vielle école. À l’approche du prochain mercato hivernal, l’ancien buteur du Real Madrid pourrait peut-être poser problème aux yeux de son nouveau coach.

Rangnick said Cristiano Ronaldo was too old at 30 (It was back in 2016): Now he's coaching him at 36



The Portuguese might be a problem for the new United boss 😃😃 pic.twitter.com/xnnDpNkw5B