Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo réagit à son départ de MU

"Suite à des conversations avec Manchester United, nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin à notre contrat plus tôt. J'aime Manchester United et j'aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment soit venu pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l'équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l'avenir", a déclaré la star portugaise. Reste désormais à savoir où Cristiano Ronaldo poursuivra sa carrière après la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC