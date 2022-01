Manchester United – Mercato : Cristiano Ronaldo s'ouvre à une destination surprise

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Agacé par la situation de Manchester United, Cristiano Ronaldo (36 ans) ira-t-il au bout de son contrat chez les Red Devils en 2023 ? Rien n'est moins sûr... Si le quintuple Ballon d'Or finira la saison en Premier League, l'été 2022 pourrait être assez agité avec CR7. Quant à savoir quel club est réellement prêt à le relancer ? Le mystère demeure.

Souvent, le nom de Cristiano Ronaldo est associé au PSG, au Sporting Lisbonne ou à la MLS mais ESPN Brésil ouvre une autre voie... Mettant en avant l'amour du natif de Madère pour l'ancienne colonie portugaise.

« Jouer au Brésil ? Je ne sais pas... »

Interrogé par ce média, Cristiano Ronaldo a évoqué d'étonnantes connexions avec ce pays, lui qui avait posé par le passé avec les dirigeants du Flamengo. « Ce que je peux dire avec une certitude absolue, c'est que le Brésil est un pays frère. A cause de la relation que j'ai avec mes partenaires brésiliens, à cause de la culture, des Brésiliens qui vivent au Portugal. Ma sœur vit au Brésil, mariée à un Brésilien. Je prends mes cours de nutrition avec des brésiliens. C'est un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect, je connais beaucoup de choses sur le Brésil », a expliqué CR7.

De là à faire un crochet par le Brasileiro ? Cristiano ne l'exclut pas totalement : « On ne peut pas savoir. Personne ne pensait que je retournerais à Manchester (United) à 36 ans, et me voilà. Jouer au Brésil ? Je sais pas. C'est loin de mes pensées. Mais dans le football tout est possible, je ne sais pas ».