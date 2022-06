Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo scelle son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Manchester United ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Cette saison, pour son retour chez les Red Devils, Cristiano Ronaldo a inscrit 24 buts et a réalisé une saison convaincante, à titre individuelle. Mais malgré la 6e place en Premier League, le Portugais s'imagine toujours à Manchester la saison prochaine.

« C’était appréciable de faire mon retour ici, la joie des supporters était géniale. J’étais et je suis toujours très heureux d’être ici. Je suis sûr que Manchester reviendra à sa place. Comme je l’ai déjà dit, ça prend parfois du temps mais j’y crois toujours. La chose la plus importante pour moi est d'essayer de gagner les matchs et de gagner un championnat ou une coupe », a déclaré Cristiano Ronaldo sur le média de Manchester United.

Cristiano Ronaldo : "Manchester retrouvera sa place. Cela prend parfois du temps, mais j'y crois toujours." #MUFC pic.twitter.com/FkG1RYcctL — Manchester United (@MUnitedFR) June 3, 2022

Pour résumer Revenu à Manchester United l’été dernier en provenance de la Juventus, Cristiano Ronaldo a fait une saison encourageante en Angleterre, même si son club n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Le Portugais se projette sur la saison prochaine.

Adrien Deschepper

Rédacteur