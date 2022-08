Manchester United – Mercato : deux géants italiens ont recalé CR7... qui reste dans les plans des Red Devils !

Désireux de quitter Manchester United pour un club disputant la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (37 ans) a ratissé très large en quête d'un nouveau point de chute. Son agent l'a notamment proposé au PSG, au Bayern Munich, au Real Madrid, au FC Barcelone, à l'Atlético Madrid, à Chelsea. Sans succès.

D'après Tancredi Palmieri, il a aussi été question d'un retour en Italie où CR7 a été proposé aux rivaux de la Juventus de Turin. Le journaliste italien a notamment fait savoir que les services du quintuple Ballon d'Or ont été proposés au Milan AC et à l'Inter Milan, qui n'ont pas souhaité donner suite.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo ferait l'objet d'un petit coup de pression en Angleterre. Si Sky Sports a assuré que Manchester United était prêt à résilier son contrat, cette version a cependant été démentie par la direction du club dans les colonnes du Manchester Evening News. CR7 est bel et bien toujours dans les plans et sommé d'honorer son contrat à terme.

