Manchester United – Mercato : l'Atlético dit non à CR7, le Portugais craque contre la presse !

Si, depuis quelques jours, le nom de Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans) a enflammé les gazettes espagnoles du côté de l'Atlético Madrid, le président des Colchoneros Enrique Cerezo a mis fin à cette folle rumeur face à la levée de bouclier suscitée dans les rangs de ses supporters :

« La direction sportive a réussi à caser le dernier morceau dont nous avions besoin, Nahuel Molina. Je le répète pour les journalistes : le dernier morceau dont nous cherchions », a-t-il indiqué ce jour en conférence de presse.

Après avoir joué au Real Madrid, CR7 ne portera donc pas les couleurs de l'ennemi héréditaire. Dans l'entourage du quintuple Ballon d'Or, on n'a en tout cas pas apprécié l'hostilité des fans de l'Atlético et leur banderole « Ronaldo not welcome ». Elma, la sœur de Cristiano a dégainé en premier sur Instagram contre la presse : « Vous pouvez continuer à parler comme un perroquet, il fera taire tout le monde dans peu de temps. Patience ».

Après avoir rigolé de la banderole le concernant, Cristiano Ronaldo est aussi sorti dans la presse pour s'en prendre aux médias ayant tenté de l'envoyer à l'Atlético : « Impossible de ne pas parler de moi un jour. Sinon la presse ne gagne pas d'argent. Ils savent que s'ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas attirer l'attention des gens. Continuez, un jour vous trouverez la bonne réponse ».

Cristiano Ronaldo's sister Elma on Instagram story:



"You can keep talking like a parrot, he will shut everyone up in no time. Patience ⏳️" pic.twitter.com/x6gdC2gM6L