Manchester United - Mercato : l’entraîneur du Sporting livre ses vérités sur la rumeur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a longtemps cherché à quitter Manchester United cet été. Parmi les clubs auxquels il a été associés : le Sporting Portugal, où il a évolué étant jeune. Une rumeur circulait à ce sujet et expliquait que si CR7 faisait son grand retour au Sporting, Ruben Amorim aurait alors posé sa démission. Le technicien portugais a mis les choses au clair.

« Ronaldo est un joueur de Manchester United et il ne m'a jamais été proposé. Il m'était donc impossible de mettre ma démission dans la balance », a expliqué Ruben Amorim. « D'autres choses m'auraient fait démissionner plus vite. Je ne le fais pas parce que je suis engagé envers le club et notamment envers mes joueurs. Cela est faux et cette hypothèse ne s'est jamais présentée. Elle a été très commentée mais ce ne fut jamais une hypothèse ». Voilà qui est dit.