Manchester United – Mercato : le vestiaire s'est braqué pour Cristiano Ronaldo, ten Hag s'entête

Manchester United ne sait plus trop quoi faire avec Cristiano Ronaldo (37 ans). Alors que le Portugais, par l'entremise de son agent cherche une porte de sortie dans un club disputant la Ligue des Champions, le plan des Red Devils reste pour l'heure inflexible : qu'il le veuille ou non, le quintuple Ballon d'Or honorera son contrat à terme jusqu'en juin 2023.

Cette position claire du board de Manchester ne plairait pas au vestiaire d'Erik ten Hag, d'où la désunion de ce début de championnat. Si l'on en croit Samuel Luckhurst, journaliste du Manchester Evening News, la guerre des clans serait aujourd'hui plus âpre que jamais dans le Nord de l'Angleterre... Et CR7 fait partie des principaux nœuds de tension. D'après le journaliste, de nombreux joueurs de l'effectif – lassés des attaques de Cristiano Ronaldo sur leur manque de combattivité et leur état d'esprit – souhaiteraient en effet le départ du Portugais pour améliorer l'ambiance. L'autre grand poids de divergence concerne le cas d'Harry Maguire, maintenu titulaire indiscutable et capitaine malgré sa saison raté.

Malgré tout, Erik ten Hag a une nouvelle fois réitéré ce vendredi en conférence de presse sa volonté de conserver le Portugais : «Je répète la même chose - Cristiano est dans nos plans. C’est ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l’attention. C’était la performance de l’équipe et l’attitude de l’ensemble de l’équipe, y compris Ronaldo».