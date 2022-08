Manchester United – Mercato : les Red Devils songeraient à licencier CR7, Simeone zappe le sujet Cristiano à l'Atletico !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour l'heure, Cristiano Ronaldo n'a toujours pas de plan B et cela ne sera sans doute pas l'Atlético Madrid même si son agent Jorge Mendes tente de l'envoyer chez les Colchoneros. En conférence de presse, Diego Simeone a balayé la rumeur CR7 : « Cristiano ? Je pense à Getafe et aux joueurs dont je dispose ici pour l'instant ».

Si l'on en croit Sky Sport, le club mancunien ne supporte plus les caprices de star de Cristiano Ronaldo et envisage une issue radicale sur la fin du Mercato d'été : soit le Portugais change radicalement d'attitude et s'implique avec United, soit le club résiliera purement et simplement sa dernière année de contrat.

Manchester United prêt à chasser CR7 ?

Manchester United n'en peut plus de Cristiano Ronaldo (37 ans) et envisage d'en faire le bouc-émissaire de la crise sportive traversée par les Red Devils. Au club, on envisage de plus en plus un ultimatum : soit le Portugais s'implique, soit son contrat sera cassé.