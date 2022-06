Manchester United - Mercato : les Reds Devils officialisent 11 départs dont ceux de Pogba et Cavani !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Manchester United dégraisse son effectif en ce debut de mercato estival et prépare l'arrivée d'Erik t'en Hag. Dans un communiqué, le club mancunien a annoncé les départs de pas moins d’onze joueurs de l’effectif. Certains avaient déjà été annoncés il y a quelques jours, comme ceux de Paul Pogba, pressenti pour retourner à la Juventus ou pour aller au PSG, d’Edinson Cavani, de Jesse Lingard, de Juan Mata ou encore de Nemanja Matic.

D’autres joueurs moins connus partent également de Manchester United : D’Mani Mellor, Reece Devine, Lee Grant, Paul McShane, Connor Stanley, Paul Woolston.

🔴 Our thanks and best wishes to the 11 Reds who will move on from Old Trafford at the end of the month.#MUFC