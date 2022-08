Manchester United – Mercato : ten Hag brouille les cartes sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

S'il n'avait pas hésité à taper sur les doigts de Cristiano Ronaldo il y a quelques jours et à le laisser sur le banc face à Brighton pour lui montrer qui était le patron, Erik ten Hag a depuis enterré la hache de guerre avec sa star à Manchester United.

Lancé en conférence de presse sur le possible départ de CR7 et la possibilité pour les Red Devils de lui ouvrir la porte, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam a été très clair sur la situation, assurant qu'il y avait une incompréhension sur le dossier :

Alors que la porte de Chelsea pourrait s'ouvrir en cas d'échec pour les Blues du dossier Aubameyang (FC Barcelone), le quintuple Ballon d'Or pourrait pour l'heure coincé du côté de Manchester...

Erik ten Hag on Ronaldo: “Cristiano Ronaldo wishes to leave? That is your assumption, not what Cristiano is telling me”, via @utdreport. 🚨🔴 #MUFC



“I deal with the players we have and we plan with him [Ronaldo] for this season and we have to fit him into the team”. pic.twitter.com/VKu06NFoQy