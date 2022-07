Manchester United – Mercato : Tuchel en dit plus sur le dossier Cristiano Ronaldo à Chelsea

S'il s'était montré peu disserte sur la rumeur Cristiano Ronaldo à Chelsea à son arrivée à l'hôtel des joueurs pour le stage des Blues aux Etats-Unis, Thomas Tuchel en a dit un peu plus à Sky Sports News sur l'intérêt présumé de son club pour le quintuple Ballon d'Or de Manchester United.

Alors qu'on le dit « hostile » à la venue d'un CR7 souhaité par son nouveau patron Todd Boehly, l'ancien coach du PSG n'a pas fermé complètement la porte même s'il a reconnu que, malgré le départ de Romelu Lukaku, il ne s'agissait pas du poste prioritaire de recrutement :

Thomas Tuchel when asked about Cristiano Ronaldo: “I would not rule out signing another striker, but it’s not our priority. The priority right now is our defence, it's not a secret”, tells @SkySportsNews. 🔵 #CFC



“We lost top players and so now we need to replace them”. pic.twitter.com/Jw4G9qfZam