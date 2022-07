Manchester United - Mercato : un ancien partenaire veut voir Ronaldo partir au plus vite, le Spartak se moque de lui !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Plus les jours passent, plus il semble que le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United va traîner en longueur. Hier samedi, le Bayern Munich a redit qu'il ne souhaitait pas le recruter malgré le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Le souci est que le Portugais tient à rester en Europe mais que peu de clubs peuvent s'offrir ses services. Et ceux-là ont généralement déjà un grand buteur.

Sur Twitter, Gary Neville, ancien partenaire de CR7 à MU, a écrit qu'il était urgent de trouver une issue positive à cette situation bloquée : "La seule chose importante avec la situation de Ronaldo, c'est qu'elle doit être résolue rapidement. Elle ne peut pas se transformer en saga détournant l'attention de ce que ten Hag est en train de faire à Manchester". En attendant, le Spartak Moscou s'est payé la tête de CR7. Faisant écho à un tweet de l'an dernier où il avait invité Lionel Messi à le rejoindre au moment de son départ du Barça mais s'était fait bâcher d'un simple "Non", le club russe en a publié un similaire hier, avec Ronaldo cette fois, sauf que c'est l'attaquant qui se prend un "Non" ferme après avoir proposé ses services. Dur mais drôle. Et symbolique des difficultés rencontrées par le champion.