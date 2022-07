Manchester United, FC Barcelone - Mercato : un cador européen ferme la porte à Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Cristiano Ronaldo a entamé un bras de fer pour quitter Manchester United, lors du mercato estival. Un an après son retour chez les Red Devils, CR7 n’a pas réussi à qualifier son équipe pour la Ligue des Champions, malgré des bonnes prestations sur le plan individuel. Le quintuple ballon d’or a même séché de nouveau l’entraînement avec son club. Associé à plusieurs clubs depuis quelques jours, l’attaquant portugais voit une porte de sortie de refermée.

Le directeur du Bayern Munich, Oliver Kahn, s’est exprimé sur une éventuelle arrivée de CR7 : « Même si j'apprécie Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands joueurs, un geste ne rentrerait pas dans notre philosophie. »

