Manchester United – Mercato : un grand club brésilien se porte candidat pour Cristiano Ronaldo

S'il souhaite quitter Manchester United cet été à un an de la fin de son contrat afin de rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (37 ans) pourrait bien être contraint de changer ses plans.

Attaqué par Erik ten Hag qui n'a pas apprécié qu'il quitte Old Trafford avant la fin lors du match amical face au Rayo Vallecano dimanche, CR7 agace fortement le board mancunien et pourrait vite devenir embarassant.

Alors qu'aucun grand club européen n'est prêt à lui ouvrir la porte, du côté de l'Amérique du Sud on est déjà prêt à tenter le pari Cristiano Ronaldo. Dans des propos rapportés par le Daily Mail, le président des Corinthians de Sao Paulo (D1 brésilienne) Duilio Monteiro Alves, a ouvert la porte en grand au quintuple Ballon d'Or :

« C'est vrai, je rêve grand. C'est Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici ? Dans le football, tout est possible et j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même pour les Corinthians. Je ne sais pas si c'est possible. Nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas enquêté, mais nous gardons un œil sur lui. Imaginez qu'il veuille soudainement jouer au Brésil...»