Manchester United - Mercato : Golfe, MLS... Cristiano Ronaldo a de nouvelles ouvertures

Les dernières informations faisaient état d'un intérêt de Chelsea. Avant que Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, ne démente et ferme la porte. Considération similaire au PSG, pas intéressé par les services de Cristiano Ronaldo. Et si le Portugais a bel et bien été proposé par son agent historique, Jorge Mendes, on doute de la réelle volonté de Manchester United de s'en séparer. Surtout vu la dernière sortie agacée d'Erik ten Hag, invitant à relire le communiqué du club lui fermant la porte.

L'Arabie Saoudite ou l'Inter Miami pour CR7 ?

En attendant, et selon les informations du quotidien espagnol, AS, CR7 aurait fait l’objet d’une offre d’un club saoudien. Celui-ci, dont l’identité n’a pas été révélé, serait, tenez-vous bien, disposé à payer 250 millions d’euros de salaire pour un contrat de deux ans. Et Manchester United empocherait 30 millions d’euros d’indemnités de transferts tandis que 20 millions seraient répartis entre les intermédiaires. Une option qui n'a toutefois pas les faveurs du quintuple Ballon d'Or.

Selon Media Foot, l'Inter Miami de David Beckham serait aussi intéressé pour en faire l'un de ses « designated player ». Une option qui a l'oreille de Jorge Mendes mais qui n'a pas encore été validée par CR7. Affaire à suivre donc...