Manchester United - Mercato : une porte prestigieuse se referme déjà pour Ronaldo

Après une seule saison, Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United. La vie du côté d'Old Trafford est beaucoup moins belle depuis que sir Alex Ferguson n'y fait plus la pluie et le beau temps. Le Portugais l'a bien compris et lui qui ne rêve que de Champions League et de trophées a demandé à ses dirigeants le laisser partir. Ceux-ci ne seraient pas forcément contre, à condition qu'ils y trouvent leur compte.

Les médias anglais ont annoncé un intérêt de la part de Chelsea et du Bayern Munich. Seulement, l'Allemagne n'est pas d'accord avec cette information. Le journaliste de Bild Christian Falk assure que, comme il y a quelques semaines lorsque la rumeur d'une arrivée de CR7 en Bavière avait couru, il n'y a toujours pas d'intérêt des champions d'Allemagne pour le quintuple Ballon d'Or. Pas d'intérêt et encore moins de contacts. Sachant que le PSG a déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé, il ne reste donc que Chelsea pour l'accueillir, ainsi que son club formateur, le Sporting Portugal...

The rumours about @Cristiano Ronaldo and @FCBayern are still NOT TRUE ❌ — Christian Falk (@cfbayern) July 3, 2022

Pour résumer Cristiano Ronaldo aurait demandé à quitter Manchester United. Seulement, l'un des deux clubs évoqués pour l'accueillir cet été a déjà fait savoir qu'il n'y avait ni contact ni intérêt de sa part. Coup dur pour l'attaquant portugais de 37 ans.

