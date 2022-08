Manchester United : nouveau coup dur pour Cristiano Ronaldo ?

Lors du match contre Southampton, Cristiano Ronaldo a une fois de plus démarré sur le banc des remplaçants. Déjà sur le banc contre Liverpool, le buteur portugais est plus que jamais indésirable à Manchester United car il est toujours sur le départ. Entré en cours de jeu, à 20 minutes de la fin, à la place de Jadon Sancho, CR7 pourrait avoir subi un nouveau coup dur.

Lors des 20 minutes qu’il a disputées, Cristiano Ronaldo est apparu en difficulté physiquement, mais aussi dans ses accélérations. Le buteur portugais est même resté au sol quelques minutes, touché au genou droit. Le staff médical des Red Devils est même intervenu mais le quintuple ballon d’or a fini la rencontre. Cristiano Ronaldo devrait passer des tests dans les jours à venir, pour connaître la nature exacte de sa blessure au genou.

🔄 Erik makes his first change of the afternoon as @Cristiano replaces @Sanchooo10.



Good shift, Sanch 👏#MUFC || #SOUMUN pic.twitter.com/UrHMWZ2emW