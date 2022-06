Manchester United - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a fait un point sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui pourrait quitter Manchester United un an seulement après son retour.

"Manchester United insiste sur le fait qu'il n'est pas à vendre, car ils le veulent pour la saison prochaine. Jorge Mendes discute avec des clubs pour explorer les options, le Bayern Munich a dit non. Cristiano Ronaldo aime ten Hag mais veut voir l'ambition du club sur le marché des transferts", a résumé Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Pour rappel, le Daily Mail a annoncé cette semaine que la star portugaise aurait menacé de claquer la porte cet été si le club mancunien ne recrutait pas rapidement.

