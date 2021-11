Manchester United : pendant que Cristiano Ronaldo marque, Georgina Rodriguez assume son côté bling-bling

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Ce mardi soir, les conjoints Ronaldo ont passé des moments bien différents. Cristiano était en Espagne pour affronter Villarreal et bien débuter le cycle de l'intérimaire Michael Carrick. Comme toujours en Champions League, le Portugais a trouvé le chemin des filets, plaçant son équipe sur le chemin d'une victoire (2-0) qui lui permet de valider son billet pour les 8es de finale.

Pendant ce temps, madame en a profité pour faire des clichés très bling-bling. On la voit en effet devant leur manoir mancunien en train de sortir d'une Bentley hors de prix avec une tenue de sport… et un manteau de fourrure pour ne pas qu'elle attrape froid. On n'oubliera pas non plus le sac à main d'une grande marque. Ce n'est absolument pas fashion mais l'essentiel pour elle était d'afficher sa fortune. On a bien compris le message !