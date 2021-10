Manchester United, PSG : Cristiano Ronaldo efface Sergio Ramos et s'offre un nouveau record !

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Si le Portugal ne disputait pas de matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 samedi soir, cela n'empêche pas Cristiano Ronaldo de s'amuser. Aligner face au Qatar en amical, la star de Manchester United a inscrit son 112e but en sélection, s'échappant un peu plus en tête des meilleurs buteurs de tous les temps.

Cristiano, joueur européen le plus capé

Sur ce match, CR7 s'est aussi adjugé un nouveau record qu'il n'avait pas encore : celui du joueur européen comptant le plus de capes en sélections. En effet, jusqu'à présent, le natif de Madère était à 180 sélections... Soit autant que son ancien coéquipier du Real Madrid et ami Sergio Ramos avec l'Espagne. Ramos blessé et en soins au PSG, Cristiano a pris seul la tête du classement.

Cinquième du classement mondial, Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à quinze sélections du recordman absolu Soh Chin Ann, défenseur de l'équipe de Malaisie entre 1969 et 1984. Même s'ils n'ont pas l'aura ni la notoriété d'un CR7, notons que le koweïtien Bader Al Mutawa (186 capes) et l'omanais Ahmed Kano (182 capes) sont aussi dans cette course au record ultime...

Provavelmente vamos incluir ‘ @Cristiano Ronaldo ’ na lista de sinónimos de Recorde no ? Dicionário: nenhum jogador europeu tem tantos jogos pela seleção como o nosso capitão! pic.twitter.com/pqyAb6QN0D — Portugal (@selecaoportugal) October 9, 2021