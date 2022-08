Manchester United, PSG : la sœur de Ronaldo se moque du retourné de Messi contre Clermont

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Hier soir, Lionel Messi a inscrit un but magnifique à Clermont (5-0), d'un retourné acrobatique. Un joli geste célébré comme il se doit par les médias ce dimanche. Et brocardé comme il se doit par les détracteurs à la fois de l'Argentin et du PSG. Ainsi, les supporters marseillais rappellent qu'en février dernier, Arkadiusz Milik a inscrit le même but à Metz (2-1) et que la presse parisienne n'en a pas fait des tonnes à ce sujet. Ou encore que Bamba Dieng a marqué d'un vrai ciseau la saison dernière à Strasbourg (2-0) et que, là encore, personne ne s'est autant enflammé...

Les partisans de Cristiano Ronaldo n'ont pas été en reste. Ils ont comparé le but de Messi à celui inscrit par le Portugais avec le Real Madrid sur la pelouse de la Juventus Turin en quarts de finale aller de la Champions League 2016, photos à l'appui. Une comparaison qu'a validé Katia Aveiro, soeur du joueur de Manchester United, jamais en reste quand il s'agit de défendre la famille.