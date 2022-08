Manchester United, PSG, OM - Mercato : l'attitude de Ronaldo lui fermerait toutes les portes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cristiano Ronaldo est en train de boucler la boucle, mais pas de la façon dont il l'espérait. Lui se voyait plutôt en train de soulever la Champions League, de décrocher le Ballon d'Or ou de battre des records. Au lieu de quoi, il renoue avec ses vieux démons, notamment cette étiquette de joueur égoïste et égocentrique qui lui collait à la peau lors de ses jeunes années à Manchester United.

Dans L'Equipe du jour, un acteur du marché des transferts fait cette confidence à son sujet : "Le plus compliqué, en ce moment, c'est son attitude. Ce n'est pas du tout un signal qui donne envie de le prendre". Le fait qu'il n'ait pas participé à la tournée en Asie de MU ou qu'il ait quitté Old Trafford avant la fin d'un match amical montrent clairement que le Portugais boude car il est pour le moment contraint de rester. Et effectivement, ce genre d'attitude n'incite pas à le recruter. Le quotidien national est d'ailleurs catégorique : CR7 ne trouvera pas de top club. Il lui faudra se rabattre sur une équipe pas forcément en mesure de gagner la C1 et incapable de payer son salaire astronomique, comme l'OM. Ou rester à Manchester United...