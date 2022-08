Manchester United, PSG, Real Madrid - Mercato : hache de guerre enterrée entre CR7 et ten Hag ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Comme souvent avec les Néerlandais, Erik ten Hag est arrivé à Manchester United comme un bulldozer, avec la ferme attention de faire appliquer ses méthodes. Et tant pis si cela a froissé certains joueurs, dont Cristiano Ronaldo. L'ancien de l'Ajax voulait du jeune, du motivé et une obéissance totale à ses règles. Pas vraiment le portrait-robot de CR7. Le malentendu s'est étendu jusqu'au week-end dernier, quand le quintuple Ballon d'Or s'est fait reprendre de volée par son coach pour avoir quitter Old Trafford avant le coup de sifflet final d'un match amical.

Ronaldo avait alors fait savoir qu'il se donnait jusqu'à la fin de la semaine suivante pour se trouver un nouveau club. Nous y sommes et il est toujours mancunian. Pour s'éviter un conflit de nature à pourrir l'ambiance dans son vestiaire, ten Hag a décidé de mettre de l'eau dans son vin, conscient que Ronaldo est parti pour faire la saison à MU : « Je suis très heureux avec Ronaldo, a-t-il déclaré au Daily Telegraph. Nous avons un attaquant de premier plan, je suis vraiment heureux qu'il soit là, il fait partie de l'équipe ». Fin de la brouille ? Pas sûr ! Ten Hag aurait demandé à ses dirigeants de favoriser le départ de Ronaldo, quitte à ce que ça se fasse gratuitement...