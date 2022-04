Manchester United, PSG : un geste à la Pochettino avec Mbappé pour relancer Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Cet après-midi, Cristiano Ronaldo était titulaire au sein du onze de départ de Manchester United qui s'est produit à Goodison Park. S'il était le leader offensif de l'équipe, sa principale source de motivation, il n'était pas le capitaine, ce rôle revenant à Harry Maguire. Pour Alphonso Davies, c'est une hérésie. Le latéral du Bayern Munich a taclé le défenseur de MU lors d'un live Twitch pendant qu'il jouait à FIFA...

« Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer... Tu es Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle "capitaine". Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership ! Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard. » Ce qui permettrait à Manchester United d'inciter le Portugais à rester, lui qui se pose des questions sur son avenir. C'est un peu ce que fait le PSG avec Kylian Mbappé, pressenti pour être capitaine contre Clermont...

EPL: Manchester United told to give Cristiano Ronaldo captain armband https://t.co/BFmuwrRsbM — Law Abiding Citizen (@CEOofDSS) April 9, 2022

Pour résumer Le défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies pense que Manchester United devrait donner le brassard de capitaine à Cristiano Ronaldo, un peu comme s'apprête à le faire le PSG avec Kylian Mbappé pour l'inciter à prolonger.

Raphaël Nouet

Rédacteur