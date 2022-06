Manchester United, Real Madrid, PSG - Mercato : la porte d'un très grand club claquée au nez de Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Seule lueur d'espoir dans la saison de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne devrait pas s'éterniser du côté d'Old Trafford. Le Portugais rêvait d'un comeback triomphal chez les Red Devils mais depuis que sir Alex Ferguson est parti, ils ont perdu la recette du succès. En outre, le nouveau manager, Erik ten Hag n'a pas l'air très chaud pour collaborer avec le quintuple Ballon d'Or. Un départ est donc inéluctable pour l'attaquant. Mais où ?

Ce ne sera pas au PSG, qui a un temps exploré l'idée d'une association avec Lionel Messi en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais comme le natif de Bondy a prolongé... Autre piste, le Real Madrid est définitivement passé à autre chose. Et ces derniers jours, la presse allemande a évoqué une possibilité pour lui du côté du Bayern Munich, au prétexte que son agent, Jorge Mendes, est attendu en Bavière. Mais des sources proches du champion d'Allemagne assurent que Cristiano Ronaldo n'est pas une option, rappelant que le Bayern rechigne à prolonger ses trentenaires. Ce n'est donc pas pour recruter un joueur de 37 ans, aussi fort soit-il...

Cristiano Ronaldo is not a topic at FC Bayern, despite rumours that his agent Jorge Mendes is involved in Bayern's plans [@cfbayern]