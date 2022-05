Manchester United - Mercato : rebondissement dans le dossier Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Cristiano Ronaldo ne connait pas la saison qu’il espérait pour son retour à Manchester United. Le Portugais, à titre personnel, est certes décisif avec son équipe, mais n’obtient pas les résultats attendus en championnat et une qualification en Ligue des Champion est désormais impossible. De plus, le club mancunien va changer de coach cet été. Alors que l’avenir de CR7 semblait s’écrire ailleurs, un revirement de situation aurait eu lieu.

Selon “The Télégraph“, le futur coach des Red Devils, Erik Ten Hag, veut compter sur le quintuple Ballon d'Or pour la saison prochaine. Les deux hommes devraient se rencontrer prochainement pour faire un point sur les plans du nouveau coach de Manchester United. Reste désormais à connaître la position du Portugais, pour qui jouer la Ligue des Champions est une nécessité absolue.

