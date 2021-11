Manchester United : réunion de crise, Cristiano Ronaldo au centre des débats

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Ole Gunnar Solskjær vient à peine de réaliser qu’il se trouvait sur un siège éjectable ! Arrivé sur le banc de Manchester United en décembre 2018, l’entraîneur des Red Devils a tenu une réunion de crise hier, dans la matinée, pour échanger avec plusieurs joueurs importants du vestiaire.

Selon le Daily Mail, on pouvait notamment retrouver Cristiano Ronaldo, mais aussi le capitaine Harry Maguire et des éléments comme Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelöf et Nemanja Matic ! Cette réunion XXL se serait tenue à Carrington, le centre d'entraînement de MU, aux alentours de 10h heure anglaise (11h en France).

Au menu des discussions autour de CR7 : les échéances à venir et surtout les solutions à apporter le plus rapidement possible pour relever la tête et sortir de cette mauvaise passe. Il a donc aussi été question de tactique, avec notamment le passage à une défense à trois testé depuis peu. Samedi, les Red Devils sont attendus au rebond sur la pelouse de Vicarage Road face à Watford (16h).

